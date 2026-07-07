به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «احمد الشرع»، رئیس‌ دولت سوریه در دیدار با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت که دمشق خواستار آن است که فرانسه به شریک اقتصادی سوریه تبدیل شود و هر کس زودتر در سوریه سرمایه‌گذاری کند، زودتر نیز سود خواهد برد.

الشرع افزود: «سوریه پس از نوسازی ناوگان دریایی و هوایی خود، از زیرساختی یکپارچه برخوردار شده، در حال ایجاد محیطی نوین برای سرمایه‌گذاری مبتنی بر نهادهاست و اصلاحات بانکی را برای تضمین فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌کند».

ماکرون نیز در این دیدار تاکید کرد که سفرش به سوریه ادامه خواهد داشت و فرصت‌های مهمی برای توسعه در این کشور وجود دارد.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت: «شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی در این کشور منافع و فرصت‌های قابل توجهی دارند».

وی افزود: «فرانسه در تلاش است سوریه را به یک پروژه منطقه‌ای تبدیل کند و در حوزه‌هایی از جمله انرژی با سوریه همکاری می‌کند و برای کمک به اصلاح نظام بانکی این کشور آمادگی دارد».

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