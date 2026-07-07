خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به کار سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا

آغاز به کار سی‌وششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا
کد خبر : 1809963
لینک کوتاه کپی شد.

اجلاس ۲۰۲۶ ناتو در آنکارا آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سی‌وششمین نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه‌شنبه با برگزاری «همایش صنایع دفاعی»  در آنکارا پایتخت ترکیه، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، رسانه‌های ترکیه اعلام کردند برگزاری این همایش در یکی از هتل‌های آنکارا آغاز شده است و انتظار می‌رود گسترده‌ترین رویداد صنعتی در تاریخ ناتو باشد.

قرار است رؤسای دولت‌ها و سران کشورهای عضو سازمان ناتو فردا چهارشنبه در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا گرد هم آیند. همچنین این مجتمع امروز سه‌شنبه میزبان برنامه‌هایی با حضور وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو ناتو است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی