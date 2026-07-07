آغاز به کار سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا
اجلاس ۲۰۲۶ ناتو در آنکارا آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیوششمین نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سهشنبه با برگزاری «همایش صنایع دفاعی» در آنکارا پایتخت ترکیه، آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، رسانههای ترکیه اعلام کردند برگزاری این همایش در یکی از هتلهای آنکارا آغاز شده است و انتظار میرود گستردهترین رویداد صنعتی در تاریخ ناتو باشد.
قرار است رؤسای دولتها و سران کشورهای عضو سازمان ناتو فردا چهارشنبه در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا گرد هم آیند. همچنین این مجتمع امروز سهشنبه میزبان برنامههایی با حضور وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو ناتو است.