جام جهانی زیر سایه سیاست؛ از دخالت ترامپ تا حمایت فیفا از پرچم فلسطین
جام جهانی ۲۰۲۶ علاوه بر رقابتهای فوتبالی، با مجموعهای از حاشیههای سیاسی و داوری همراه شده است؛ از اعمال نفوذ ترامپ در فیفا تا اعتراض آرژانتینیها به انتخاب داور فرانسوی و واکنشها به حمایت سرمربی مصر از فلسطین.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان با حاشیههای سیاسی و ورزشی متعددی همراه است؛ از ادعای دخالت دونالد ترامپ در تصمیمات فیفا گرفته تا جنجال بر سر انتخاب داور دیدار آرژانتین و مصر، حمایت فیفا از اقدام سرمربی مصر در برافراشتن پرچم فلسطین و ادامه ناکامیهای برزیل برابر تیمهای اروپایی.
نگرانی آرژانتینیها از داور فرانسوی
تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای انتخاب فرانسوا لوتکسیه، داور فرانسوی بهعنوان قاضی دیدار آرژانتین و مصر در مرحله یکهشتم نهایی، با واکنش گسترده رسانهها و هواداران آرژانتینی روبهرو شده است. آنها معتقدند با توجه به رقابت و حساسیت ایجادشده میان فرانسه و آرژانتین پس از فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، ملیت داور میتواند بر قضاوت او سایه بیندازد.
ادعای دخالت ترامپ در تصمیم فیفا
در یکی از جنجالیترین ادعاهای مطرحشده، برای نخستین بار از سال ۱۹۶۲، فیفا تصمیم خود درباره محرومیت یک بازیکن اخراجی در جام جهانی را تغییر داده است. بر اساس این ادعا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تماس مستقیم با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، زمینه لغو محرومیت فلوران بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا را فراهم کرده تا او بتواند در دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر بلژیک به میدان برود.
این گزارش مدعی است این اتفاق نگرانیهای گستردهای درباره ورود سیاست به فوتبال و خدشهدار شدن عدالت در مسابقات ایجاد کرده است.
رأی الیوم همچنین با لحنی انتقادی نوشت که این اقدام پرسشهایی را درباره احتمال حمایت از تیم ملی آمریکا برای قهرمانی در جام جهانی، آن هم در شرایطی که این رقابتها به میزبانی آمریکا برگزار میشود، به وجود آورده است.
ادامه کابوس اروپایی برزیل
حذف سنگین برزیل مقابل نروژ، بار دیگر ناکامی سلسائو برابر تیمهای اروپایی را پررنگ کرد. روزنامه «گلوبو اسپورته» نوشت برزیل برای ششمین دوره متوالی در مراحل حذفی جام جهانی برابر یک تیم اروپایی شکست خورده و از رقابتها کنار رفته است؛ آماری که نشان میدهد این تیم طی ۲۴ سال گذشته نتوانسته بر این طلسم غلبه کند.
حمایت گسترده از اسپانیا به دلیل مواضعش درباره فلسطین
در آستانه دیدار اسپانیا و پرتغال، رسانه رای الیوم مدعی شد تیم ملی اسپانیا به دلیل مواضع حمایتی دولت این کشور از فلسطین و مردم غزه، از حمایت گسترده افکار عمومی عرب برخوردار شده است.
همچنین روزنامه «مارکا» گزارش داد یکی از مسابقات اسپانیا تاکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار بیننده داشته و با ثبت سهم ۶۹.۵ درصدی از مخاطبان تلویزیونی، پربینندهترین مسابقه جام جهانی در اسپانیا و پربینندهترین برنامه تلویزیونی این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۶ بوده است.
فیفا: برافراشتن پرچم فلسطین تخلف نیست
فیفا اعلام کرد هیچ اقدامی علیه حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر انجام نخواهد داد. او پس از پیروزی و صعود تاریخی مصر به مرحله یکهشتم نهایی، پرچم فلسطین را در دست گرفت.
فیفا در بیانیهای تاکید کرده است که پرچم فلسطین در فهرست پرچمهای مجاز برای نمایش در مسابقات جام جهانی قرار دارد، زیرا فلسطین یکی از اعضای این نهاد بینالمللی است.
در مقابل، رسانههای رژیم صهیونیستی از تصمیم فیفا برای خودداری از مجازات سرمربی مصر ابراز نارضایتی کردهاند.
رقابت فشرده برای کفش طلای جام جهانی
رقابت برای کسب عنوان آقای گل جام جهانی نیز به اوج خود رسیده است. کیلیان امباپه، لیونل مسی و ارلینگ هالند هر کدام با هفت گل در صدر جدول گلزنان قرار دارند، اما بر اساس مقررات فیفا، امباپه فعلاً در رتبه نخست قرار گرفته است.
پاداش میلیون دلاری مراکش
تیم ملی مراکش نیز با صعود به مرحله یکچهارم نهایی، کسب پاداش ۱۹ میلیون دلاری از محل جوایز فیفا را قطعی کرده است.