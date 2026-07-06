به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت بهره‌بردار شبکه برق ملی کوبا اعلام کرد که شبکه سراسری برق این کشور ظهر امروز- دوشنبه- (به وقت محلی) به‌طور ناگهانی از مدار خارج شد و در نتیجه، برق سراسر جزیره قطع شد؛ رخدادی که حدود ۱۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

اتحادیه برق کوبا، مسئول مدیریت شبکه برق این کشور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات برای مشخص شدن علت فروپاشی شبکه برق آغاز شده و جزئیات بیشتری پس از پایان بررسی‌ها منتشر خواهد شد.

کوبا طی ماه‌های گذشته نیز بارها با خاموشی‌های گسترده و طولانی‌مدت مواجه بوده است. این قطعی‌ها که گاه چند ساعت و در مواردی چند روز ادامه داشته، به فرسودگی زیرساخت‌های برق و کمبود سوخت نسبت داده می‌شود؛ کمبودی که دولت هاوانا آن را ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های نفتی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده می‌داند.

این کشور سال‌هاست برای تأمین پایدار برق با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما هم‌زمان با تداوم بحران اقتصادی و افزایش فشارهای دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، شرایط انرژی در کوبا وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از دشواری شده است.

بر اساس گزارش‌ها، حتی پیش از فروپاشی کامل شبکه نیز برق حدود دو سوم مناطق کوبا به دلیل خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده یا کمبود تولید، قطع بود و حادثه روز دوشنبه این وضعیت را به خاموشی سراسری تبدیل کرد.

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