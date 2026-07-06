به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد، در پیامی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری نماز بر پیکر شهید رهبر انقلاب، محدودیت‌های جسمانی و وضعیت سلامت آیت‌الله العظمی سیستانی را عامل عدم امکان انجام این آیین توصیف کرد.

آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد و مدیر برنامه‌های مرجعیت اعلی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب:

درست این بود که پدرم آیت‌الله سیدعلی سیستانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد، اما وضعیت جسمانی و سلامت ایشان اجازه این امر را نمی‌دهد.

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