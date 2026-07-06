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علت عدم اقامه نماز توسط آیت‌الله سیستانی بر پیکر رهبر شهید

علت عدم اقامه نماز توسط آیت‌الله سیستانی بر پیکر رهبر شهید
کد خبر : 1809698
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آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی در پیامی خطاب به دفتر رهبر انقلاب، ضمن اشاره به جایگاه رفیع رهبر شهید، محدودیت‌های جسمانی آیت‌الله العظمی سیستانی را عامل اصلی عدم امکان اقامه نماز بر پیکر ایشان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد، در پیامی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری نماز بر پیکر شهید رهبر انقلاب، محدودیت‌های جسمانی و وضعیت سلامت آیت‌الله العظمی سیستانی را عامل عدم امکان انجام این آیین توصیف کرد.

آیت‌الله سید محمدرضا سیستانی، فرزند ارشد و مدیر برنامه‌های مرجعیت اعلی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی خطاب به دفتر رهبر معظم انقلاب:

درست این بود که پدرم آیت‌الله سیدعلی سیستانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز گزارد، اما وضعیت جسمانی و سلامت ایشان اجازه این امر را نمی‌دهد.

 

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