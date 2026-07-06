تصاویر ماهوارهای از عقبنشینی «آبراهام لینکلن» از نزدیکی سواحل ایران
در حالی که تنشهای نظامی اخیر فروکش کرده است، تصاویر ماهوارهای از عقبنشینی ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» از نزدیکی آبهای ایران و استقرار مجدد آن در دریای عرب حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» از خلیج عمان خارج شده و پس از عقبنشینی به سمت جنوب، اکنون در دریای عرب مستقر شده است.
بررسی تصاویر ماهوارهای که توسط واحد منابع باز شبکه الجزیره تحلیل شده، نشان میدهد این ناو طی حدود دو هفته گذشته نزدیک به ۲۰۷ کیلومتر از موقعیت پیشین خود فاصله گرفته است.
مقایسه تصاویر ثبتشده در ۲۲ ژوئن با جدیدترین تصاویر ماهوارهای مربوط به ۵ ژوئیه نشان میدهد «آبراهام لینکلن» که پیشتر در فاصله حدود ۱۴۰ کیلومتری بندر چابهار ایران در خلیج عمان قرار داشت، اکنون به موقعیتی در دریای عرب و در حدود ۱۰۴ کیلومتری شرق سواحل عمان منتقل شده است.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده توسط ماهواره اروپایی «سنتینل-۲» همچنین از استقرار یک ناوشکن موشکانداز آمریکایی از کلاس «آرلی برک» در نزدیکی محل استقرار این ناو هواپیمابر حکایت دارد.
این جابهجایی همزمان با اعلام ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا درباره آغاز عملیات گسترده جستوجو برای یافتن یک ملوان مفقود آمریکایی انجام شده است. این ملوان پس از سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا در دریای عرب ناپدید شد و سه نظامی دیگر نیز در پی فرود اضطراری این بالگرد زخمی شدند.
ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد عملیات جستوجو و نجات بیش از ۱۰۲ ساعت ادامه داشت و محدودهای بالغ بر ۱۴ هزار مایل مربع را دربر گرفت، اما در نهایت بدون یافتن ملوان مفقود پایان یافت.
ارتش آمریکا اعلام کرده است بالگرد سانحهدیده از نوع «MH-60S سیهاوک» بوده و تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر دخالت یا اقدام خصمانه در وقوع این حادثه مشاهده نشده است.
«آبراهام لینکلن» یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا به شمار میرود. این شناور ۳۳۳ متر طول، ۷۷ متر عرض و بیش از ۱۰۴ هزار تن وزن دارد و قادر است تا ۹۰ فروند هواگرد را حمل کند. عرشه پروازی آن نزدیک به ۱۹ هزار متر مربع وسعت دارد و به دو راکتور هستهای مجهز است که امکان فعالیت بدون سوختگیری تا ۲۰ سال را فراهم میکنند.
این ناو با بیش از پنج هزار و ۶۰۰ خدمه فعالیت میکند و به سامانههای پیشرفته راداری و تجهیزات دفاع موشکی برای مقابله با تهدیدات دریایی و هوایی مجهز است.