هشدار نتانیاهو به واشنگتن؛ اف-۳۵ را به ترکیه ندهید!
نخستوزیر اسرائیل با مخالفت با احتمال فروش جنگندههای اف-۳۵ و موتورهای جت به ترکیه، گفت آنکارا نباید به این تجهیزات دست یابد، زیرا چنین اقدامی توازن راهبردی در خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد.
به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز، با اشاره به رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، گفت: «ترکیه کشور مهمی است، اما رئیسجمهور آن آشکارا از نابودی اسرائیل سخن میگوید.»
او همچنین مدعی شد که اردوغان همچنان نیمی از قبرس را در اشغال دارد، علیه یونان و دیگر متحدان ناتو موضعگیری میکند و بارها درباره تصرف قدس اظهارنظر کرده است. با این حال، نتانیاهو در سخنان خود به این موضوع اشاره نکرد که قبرس عضو ناتو نیست.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه گفت: «به نظر من، ترکیه نباید جنگندههای اف-۳۵ یا موتورهای جت دریافت کند، زیرا این مسئله موازنه قدرت در منطقه را بر هم میزند.»
این اظهارات در آستانه دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست سران ناتو مطرح شده است؛ دیداری که به گفته رسانهها، احتمال دارد با اعلام تصمیمهایی درباره همکاریهای دفاعی و قراردادهای تسلیحاتی دو کشور همراه باشد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارائه امتیاز به ترکیه، گفته است بهزودی خبری اعلام خواهد شد که «اردوغان را بسیار خوشحال میکند». گمانهزنیها حاکی از آن است که این موضوع به فروش موتورهای F110 و احتمال ازسرگیری روند تحویل جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه مربوط میشود.
آمریکا در سال ۲۰۱۹، پس از خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ از روسیه توسط ترکیه، این کشور را از برنامه اف-۳۵ کنار گذاشت. واشنگتن اعلام کرده بود که استقرار همزمان این سامانه روسی و جنگندههای اف-۳۵ میتواند امنیت اطلاعات و فناوری این هواپیماهای رادارگریز را به خطر بیندازد و احتمال دسترسی روسیه به دادههای حساس آنها را افزایش دهد.