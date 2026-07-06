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روایت یورونیوز از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

روایت یورونیوز از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1809558
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یورونیوز در گزارشی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا، یورو نیوز نوشت که مراسم تشییع پیکر «سید علی خامنه‌ای»، رهبر شهید ایران روز دوشنبه با حضور هزاران نفر از مردم در تهران آغاز شد.

این رسانه با انتشار ویدئویی از مراسم نوشت که عزاداران به سمت کامیون حامل تابوت‌ها دست دراز می‌کنند و چفیه‌ها و تکه پارچه‌ها و اشیای مختلف را به منظور تبرک شدن به روی تابوت‌ها می‌اندازند.

یورونیوز ادامه داد: «این مراسم آغاز سفری است که در ادامه آن پیکرها به چندین شهر ایران و عراق عبور منتقل خواهند شد».

این رسانه اشاره کرد که مراسم تشییع پیکر پس از یک مراسم وداع دو روزه در مصلی بزرگ تهران برگزار شد، جایی که صدها هزار نفر برای ادای احترام به رهبر شهید گرد هم آمدند.

 

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