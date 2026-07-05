چین و روسیه رزمایش مشترک دریایی در اقیانوس آرام برگزار میکنند
وزارت دفاع چین از برگزاری رزمایش مشترک دریایی و هوایی با روسیه در آبها و حریم هوایی نزدیک سواحل شهر «چینگدائو» خبر داد؛ رزمایشی که پس از پایان آن، بخشی از نیروهای دو کشور گشتهای مشترک خود را در اقیانوس آرام ادامه خواهند داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع چین، امروز- یکشنبه- اعلام کرد نیروی دریایی این کشور در ماه جاری میلادی، رزمایش مشترکی را با نیروی دریایی روسیه در آبها و فضای هوایی اطراف شهر «چینگدائو» برگزار خواهد کرد. پکن زمان دقیق آغاز این رزمایش را اعلام نکرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع چین، پس از پایان این تمرین نظامی، بخشی از نیروهای دو کشور برای انجام گشتهای دریایی مشترک به مناطقی از اقیانوس آرام اعزام خواهند شد.
پکن هدف از برگزاری این رزمایش را تقویت همکاریهای دفاعی، مقابله مشترک با چالشهای امنیتی و کمک به حفظ صلح و ثبات در منطقه عنوان کرده و تأکید کرده است که این تمرینها بهصورت سالانه برگزار میشود.
این خبر در حالی منتشر میشود که حدود یک هفته پیش نیز وزارت دفاع چین از اجرای یک گشت هوایی راهبردی مشترک میان نیروی هوایی چین و روسیه بر فراز دریای ژاپن، دریای چین شرقی و بخش غربی اقیانوس آرام خبر داده بود؛ ماموریتی که به گفته پکن، با هدف نمایش توان و اراده دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه انجام شده است.
در سالهای اخیر، گسترش همکاریهای نظامی میان پکن و مسکو همواره با نگرانی کشورهای غربی و متحدان آنها در منطقه همراه بوده است. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دو مقام اروپایی و برخی اسناد گزارش داده بود که چین و روسیه یک رزمایش محرمانه مرتبط با جنگ اوکراین برگزار کردهاند که دستکم چهار ژنرال روس و دو فرمانده ارشد چینی در آن مشارکت مستقیم داشتهاند.
به گفته این منابع، حضور فرماندهان عالیرتبه نظامی در چنین رزمایشهایی، نشاندهنده اهمیت روزافزون همکاریهای دفاعی میان مسکو و پکن است؛ موضوعی که نگرانیهایی را در اروپا برانگیخته، هرچند چین این گزارشها را رد کرده است.