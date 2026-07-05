هشدار سفیر سابق صهیونیست درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در آمریکا با ادعای بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، هشدار داد همزمان با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، احتمال تشدید تنش و حتی ازسرگیری درگیری نظامی میان دو کشور وجود دارد.
به گزارش ایلنا، مایکل اورن، سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در آمریکا، نسبت به احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان ایالات متحده و ایران هشدار داد و مدعی شد تحولات ماههای آینده میتواند تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی دونالد ترامپ و انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا قرار گیرد.
اورن در گفتوگو با رادیو «۱۰۳ افام» رژیم صهیونیستی مدعی شد مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن پیشرفتی نداشته و احتمال دستیابی دو طرف به یک توافق پایدار «بسیار اندک» است.
وی همچنین ادعا کرد ترامپ تلاش میکند تا زمان برگزاری انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر، روند مذاکرات را مدیریت کرده و زمان بخرد و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز از ملاحظات سیاسی رئیسجمهور آمریکا آگاه است.
سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد ایران ممکن است با اقداماتی که به افزایش بهای جهانی نفت منجر شود، بر فضای سیاسی آمریکا و شانس جمهوریخواهان در انتخابات اثر بگذارد. وی با بیان اینکه «ایران بازیگری منفعل نیست»، خواستار آمادگی برای همه سناریوها، از جمله احتمال آغاز دور تازهای از درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن شد.
اورن در ادامه با اشاره به انتخابات میاندورهای آمریکا، آن را نقطهای تعیینکننده برای آینده دولت ترامپ توصیف کرد و گفت در صورت حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، رئیسجمهور آمریکا آزادی عمل بیشتری برای پیشبرد سیاستهای خود خواهد داشت.
وی در مقابل مدعی شد اگر جمهوریخواهان کنترل یکی یا هر دو مجلس کنگره را از دست بدهند، دموکراتها تلاش خواهند کرد روند استیضاح ترامپ را در دستور کار قرار دهند.
او در پایان تأکید کرد بسیاری از تحولات سیاسی آمریکا به نتایج انتخابات میاندورهای کنگره گره خورده و این انتخابات میتواند مسیر آینده دولت ترامپ را مشخص کند.