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ترامپ: از گریه‌های مردم ایران در مراسم تشییع غافلگیر شدم/ نتانیاهو می‌داند رئیس کیست

ترامپ: از گریه‌های مردم ایران در مراسم تشییع غافلگیر شدم/ نتانیاهو می‌داند رئیس کیست
کد خبر : 1808825
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رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: من از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع (شهید) آیت الله خامنه‌ای شگفت‌زده شدم، زیرا فکر می‌کردم مردم از او متنفرند.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «آکسیوس» مدعی شد از مشاهده عزاداری ایرانی‌ها در مراسم تشییع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای شگفت‌زده شده است؛ زیرا به گفته او تصور می‌کرد «مردم از او متنفر بودند.»

ترامپ همچنین ادعا کرد تهران و واشنگتن توافق کرده‌اند تا پایان مراسم تشییع، مذاکرات را برای یک هفته متوقف کنند و در این مدت هیچ‌یک از دو طرف اقدامی نظامی علیه طرف مقابل انجام نخواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با تکرار ادعاهای خود، گفت ایرانی‌ها «برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند» و افزود: «می‌توانم همه را از بین ببرم، اما در آن صورت کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.»

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به روابط با رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، از او خواسته است دیداری در کاخ سفید برگزار شود و این دیدار ممکن است اوایل هفته آینده انجام شود.

وی با اشاره به روابط خود با نتانیاهو افزود: «او می‌داند رهبر واقعی چه کسی است» و تأکید کرد که روابط بسیار خوبی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دارد.

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