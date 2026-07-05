به گزارش ایلنا، کرملین اعلام کرد گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، ۸۵ دقیقه ادامه داشت و از جمله طولانی‌ترین تماس‌های دو رئیس‌جمهور از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ابتدای سال ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، این تماس را «عملی و سازنده» توصیف کرد و گفت دو طرف توافق کردند ارتباط مستقیم خود را حفظ کرده و در آینده نزدیک بار دیگر به صورت تلفنی گفت‌وگو کنند.

بر اساس آمار خبرگزاری روسی «تاس»، این چهاردهمین تماس تلفنی پوتین و ترامپ از زمان آغاز دور جدید ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۵ است. از این تعداد، ۱۰ تماس در سال ۲۰۲۵ و چهار تماس از ابتدای سال ۲۰۲۶ انجام شده که نشان‌دهنده تداوم کانال‌های ارتباطی مستقیم میان مسکو و واشنگتن، با وجود اختلاف‌نظرهای دو کشور، است.

طبق اعلام کرملین، تماس پیشین دو رئیس‌جمهور ۱۴ ژوئن و هم‌زمان با هشتادمین سالروز تولد ترامپ انجام شده بود. تماس اخیر نیز به ابتکار طرف آمریکایی و هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده برقرار شد.

این گفت‌وگو در شرایطی انجام شد که تحولات جنگ اوکراین، بحران‌های خاورمیانه و روابط دوجانبه روسیه و آمریکا از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه دو کشور به شمار می‌روند.

در جریان این تماس، پوتین ضمن تبریک دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا به ترامپ، بار دیگر از او برای سفر به روسیه دعوت کرد.

دو طرف همچنین درباره جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند. پوتین گزارشی از آنچه «واقعیت‌های میدانی» و پیشروی نیروهای روسیه خواند، ارائه داد و ترامپ نیز بر آمادگی خود برای حمایت از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد و پایان جنگ را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور دانست.

پرونده ایران نیز از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود. بر اساس اعلام کرملین، پوتین آمادگی مسکو را برای کمک به کاهش تنش‌ها اعلام کرد و دو رئیس‌جمهور بر ادامه تماس‌ها و برگزاری گفت‌وگوی تلفنی دیگری در آینده نزدیک، با تأکید بر تداوم رایزنی‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی میان مسکو و واشنگتن، توافق کردند.

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