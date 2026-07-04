الحدث مدعی شد:
دور جدید مذاکرات آمریکا و ایران در تاریخ ۱۱ جولای در پاکستان برگزار خواهد شد
کد خبر : 1808671
الحدث مدعی شد که دور جدیدی از مذاکرات بین آمریکا و ایران در پاکستان، در تاریخ ۱۱ جولای برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، الحدث مدعی شد که دور جدیدی از مذاکرات بین آمریکا و ایران در پاکستان، در تاریخ ۱۱ جولای برگزار خواهد شد.
به ادعای الحدث، منابع آگاه خبر دادهاند که مذاکرات ایران و آمریکا شنبه آینده در پاکستان برگزار خواهد شد.
منابع آگاه همچنین مدعی شدند که دور بعدی مذاکرات به تحریمها، داراییهای مسدود شده ایران و مسئله هستهای خواهد پرداخت.