به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر پاکستان عنوان کرد که درایت، رهبری و تأثیر عمیق رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ایران و منطقه برای نسل ها به یادگار خواهد ماند.

«شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان طی پیامی در شبکه ایکس گفت: «مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را از طرف دولت و مردم پاکستان به دولت و مردم برادر ایران در مراسم تشییع جنازه رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت الله سید علی خامنه ای، ابراز داشتم.»

وی افزود: «درایت، رهبری و تأثیر عمیق رهبر فقید بر ایران و منطقه برای نسل ها به یادگار خواهد ماند.»

وی افزود: «برای نشان دادن همبستگی خود با مردم ایران، هیئتی بلندپایه شامل نخست وزیر اسحاق دار، سپهبد سید عاصم منیر از نیروهای دفاع مدنی و فرماندهی کل ارتش، نمایندگان ارشد پارلمان از جمله بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان و سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی، و همچنین وزرای ارشد و مقامات دولتی مرا همراهی کردند.»

وی افزود: «پاکستان به عنوان یک همسایه برادر، در این دوران غم و اندوه در کنار ایران ایستاده است.»

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