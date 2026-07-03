عاصم منیر و شهباز شریف وارد تهران شدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش پاکستان وارد تهران شد.

سپهبد «عاصم منیر»، رئیس ستاد ارتش پاکستان، برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد پایتخت ایران شده است.

منیر مورد استقبال ‌وزیر دفاع ایران و ‌‌وزیر کشور ایران قرار گرفت.

«محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، مستقیماً از یک سفر رسمی به عربستان سعودی برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرد.

همچنین، نخست‌وزیر پاکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد.

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