الجزیره گزارش داد:
سایه سنگین درگیریهای خاورمیانه بر سر اجلاس آتی ناتو در ترکیه
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ابهاماتی را در اجلاس ناتو ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رهبران ناتو هفته آینده در پایتخت ترکیه گرد هم میآیند تا اختلافات خود را با رئیسجمهور آمریکا، بر سر ایران حلوفصل کنند، چرا که واشنگتن بناست تعهدات خود به این اتحاد نظامی را کاهش میدهد.
اگرچه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اروپا به شدت منفور بود و بسیاری از رهبران از آن حمایت نکردند، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ناتو گزارش داد که اکثریت قریب به اتفاق متحدان به تعهدات خود مبنی بر اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاههای نظامی خود پایبند بودهاند.
این جنگ روابط شخصی بین رئیس کاخ سفید و رهبران اروپایی مانند «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، و «کییر استارمر»، نخست وزیر مستعفی بریتانیا، را شکرآب کرد و این احتمال را افزایش داد که این تنشها در اجلاس آنکارا دوباره ظاهر شوند.
یک دیپلمات ارشد ناتو که نامش فاش نشده به رویترز گفت: «من خوشبین هستم [که این اتفاق نخواهد افتاد] زیرا فکر میکنم رهبران میدانند چه چیزی در خطر است.»
وی گفت: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما همیشه مشاور نهایی، مارک روته، را داریم تا اوضاع را آرام کند.»