اعزام دومین واحد تفنگداران دریایی آمریکا ‌به خاورمیانه‌

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌ اعلام کرد که کشتی‌های حامل دومین واحد اعزامی تفنگداران دریایی‌در حال حاضر در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کنند.

سنتکام امروز -جمعه- بیانیه‌ای منتشر کرد و توضیح داد که گروه آماده به خدمت آبی-خاکی باکسر ‌و یازدهمین واحد اعزامی تفنگداران دریایی همراه آن، در حال حاضر به عنوان بخشی از یک استقرار برنامه‌ریزی شده در خاورمیانه فعالیت می‌کنند.

این واحد اعزامی معمولاً شامل بیش از ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی است و این استقرار در زمانی صورت می‌گیرد که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران بر سر توافق نهایی صلح ادامه دارد.

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