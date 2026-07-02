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لحظات پرتنش در جایگاه ویژه؛ اعتراض ساره نتانیاهو به همسرش سوژه رسانه‌ها شد+ ویدئو

لحظات پرتنش در جایگاه ویژه؛ اعتراض ساره نتانیاهو به همسرش سوژه رسانه‌ها شد+ ویدئو
کد خبر : 1807756
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انتشار ویدئویی از اعتراض ساره تانیاهو به همسرش و تیم همراه او در مراسم افتتاحیه بازی‌های «مکابیا» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عبری داشته است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری تصاویری منتشر کرده‌اند که ساره نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را در حال اعتراض و گلایه از همسرش و اعضای تیم همراه او نشان می‌دهد.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد این اتفاق شامگاه چهارشنبه و در جریان مراسم افتتاحیه رقابت‌های ورزشی «مکابیا» در جایگاه ویژه مهمانان در قدس اشغالی رخ داده است.

حجم ویدیو: 1.83M | مدت زمان ویدیو: 00:00:53 دانلود ویدیو

بر اساس این گزارش، ساره نتانیاهو پیش از آغاز رسمی مراسم، از نحوه ورود خود به محل برگزاری و آنچه «بی‌توجهی به وی» توصیف شده، به‌شدت ناراضی بود و مسئولیت این وضعیت را متوجه همسرش دانست.

یدیعوت آحرونوت نوشت که او خطاب به بنیامین نتانیاهو گفته است: «به خاطر تو مجبور شدم با چند نفر درگیر شوم؛ مرا تنها گذاشتی تا با دیگران مشاجره کنم.»

در ادامه، ساره نتانیاهو خطاب به مشاوران و همراهان نخست‌وزیر نیز خواستار ساماندهی جایگاه ویژه شد و از آنها خواست صندلی‌های اطراف را جابه‌جا کنند. او همچنین با اعتراض پرسید: «چرا اجازه نمی‌دهند به‌راحتی عبور کنم؟»

بر اساس گزارش این روزنامه، ساره نتانیاهو پس از انجام این تغییرات، در جایگاه خود مستقر شد و مراسم افتتاحیه را تماشا کرد.

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