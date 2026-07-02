به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری تصاویری منتشر کرده‌اند که ساره نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را در حال اعتراض و گلایه از همسرش و اعضای تیم همراه او نشان می‌دهد.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد این اتفاق شامگاه چهارشنبه و در جریان مراسم افتتاحیه رقابت‌های ورزشی «مکابیا» در جایگاه ویژه مهمانان در قدس اشغالی رخ داده است.

حجم ویدیو: 1.83M | مدت زمان ویدیو: 00:00:53 دانلود ویدیو

بر اساس این گزارش، ساره نتانیاهو پیش از آغاز رسمی مراسم، از نحوه ورود خود به محل برگزاری و آنچه «بی‌توجهی به وی» توصیف شده، به‌شدت ناراضی بود و مسئولیت این وضعیت را متوجه همسرش دانست.

یدیعوت آحرونوت نوشت که او خطاب به بنیامین نتانیاهو گفته است: «به خاطر تو مجبور شدم با چند نفر درگیر شوم؛ مرا تنها گذاشتی تا با دیگران مشاجره کنم.»

در ادامه، ساره نتانیاهو خطاب به مشاوران و همراهان نخست‌وزیر نیز خواستار ساماندهی جایگاه ویژه شد و از آنها خواست صندلی‌های اطراف را جابه‌جا کنند. او همچنین با اعتراض پرسید: «چرا اجازه نمی‌دهند به‌راحتی عبور کنم؟»

بر اساس گزارش این روزنامه، ساره نتانیاهو پس از انجام این تغییرات، در جایگاه خود مستقر شد و مراسم افتتاحیه را تماشا کرد.

انتهای پیام/