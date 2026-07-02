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شهباز شریف در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت می‌کند

شهباز شریف در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید شرکت می‌کند
کد خبر : 1807618
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وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخست وزیر این کشور در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، شرکت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، وزارت خارجه پاکستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور، برای شرکت در مراسم تشییع پیکر «آیت الله سید علی خامنه‌ای»، رهبر شهید انقلاب به ایران سفر می‌کند.

«طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست هفتگی خود در اسلام آباد به خبرنگاران گفت: «نخست وزیر از طرف مردم و دولت پاکستان به رهبری ایران و خانواده های داغدار تسلیت می گوید».

 

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