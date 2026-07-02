تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت برای سومین روز متوالی پس از اعلام قطر مبنی بر پیشرفت ایران و ایالات متحده در مذاکرات غیرمستقیم برای حل مسئله تنگه هرمز، به روند کاهشی خود ادامه داد.

‌قرارداد آتی نفت خام آمریکا، وست تگزاس اینترمدیت، برای ماه اوت با قیمت ۶۷.۷۶ دلار در هر بشکه معامله شد که ۱.۲۰ درصد نسبت به قیمت بسته شدن قبلی کاهش داشت.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر با قیمت ۷۰.۷۵ دلار در هر بشکه معامله شد که ۱.۱۵ درصد نسبت به قیمت تسویه قبلی کاهش داشت.

انتهای پیام/