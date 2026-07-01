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فرود اضطراری بالگرد نظامی آمریکا در دریای عرب

فرود اضطراری بالگرد نظامی آمریکا در دریای عرب
کد خبر : 1807357
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ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در پی فرود اضطراری یک بالگرد نظامی در دریای عرب، سه نفر از چهار سرنشین آن نجات یافته‌اند و عملیات جست‌وجو برای یافتن سرنشین چهارم همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن یکی از سرنشینان یک بالگرد نظامی خبر داد که در دریای عرب فرود اضطراری داشته است.

بر اساس این بیانیه، سه نفر از چهار سرنشین بالگرد از آب نجات داده شده‌اند و وضعیت جسمانی آنها پایدار گزارش شده است.

ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد بررسی‌ها درباره علت وقوع این حادثه در جریان است و تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه فرود اضطراری این بالگرد در نتیجه یک اقدام خصمانه رخ داده باشد، مشاهده نشده است.

 

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