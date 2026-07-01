ترامپ: جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد.

وی گفت: «ما جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم.» وی مدعی شد: «به مسیر خلع سلاح هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم.»

وی در ادامه گفت: «همه ما از افزایش بازارهای سهام و کاهش قیمت نفت و همچنین قیمت‌های خرده فروشی سود می‌بریم.»

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ایران پیشرفت قابل توجهی در توافق داشته است.»

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