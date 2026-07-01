ترامپ: جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم
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رئیسجمهور آمریکا از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد.
وی گفت: «ما جلسه بسیار خوبی با طرف ایرانی داشتیم.» وی مدعی شد: «به مسیر خلع سلاح هستهای ایران ادامه میدهیم.»
وی در ادامه گفت: «همه ما از افزایش بازارهای سهام و کاهش قیمت نفت و همچنین قیمتهای خرده فروشی سود میبریم.»
رئیسجمهور آمریکا گفت: «ایران پیشرفت قابل توجهی در توافق داشته است.»