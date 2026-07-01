وزارت دفاع روسیه:
کنترل دو شهرک دیگر را به دست گرفتیم
وزرات دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهایش کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.
این وزارتخانه در پلتفرم «مکس» اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «کوپانی» در منطقه زاپروژیا و شهرک «اوکراینسکوئه» در منطقه خارکف را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی تاکتیکی، پهپادها، نیروهای موشکی و توپخانه روسیه زیرساختهای نظامی اوکراین را در ۱۴۸ نقطه هدف قرار دادهاند.
در این گزارش افزوده شد: «سیستمهای دفاع هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته هفت بمب هوایی هدایتشونده، یک موشک تاکتیکی دوربرد و ۶۰۲ پهپاد بال ثابت را رهگیری کردند».