گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و هلند
وزرای خارجه عمان و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و در راس آن تلاشهای دیپلماتیک برای ازسرگیری دریانوردی در تنگه هرمز پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «تام برندسن»، وزیر خارجه هلند تلفنی رایزنی کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه عمان، دو طرف درباره شماری از زمینههای همکاری دوجانبه و پیشرفت روابط استراتژیک اقتصادی عمان و هلند به ویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل و زنجیرههای تامین و صنایع مرتبط رایزنی کردند.
وزرای خارجه عمان و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و در راس آن تلاشهای دیپلماتیک برای ازسرگیری دریانوردی در تنگه هرمز پرداختند.