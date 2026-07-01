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گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و هلند

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و هلند
کد خبر : 1807252
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وزرای خارجه عمان و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در راس آن تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری دریانوردی در تنگه هرمز پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «تام برندسن»، وزیر خارجه هلند تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عمان، دو طرف درباره شماری از زمینه‌های همکاری دوجانبه و پیشرفت روابط استراتژیک اقتصادی عمان و هلند به ویژه در حوزه های انرژی، حمل و نقل و زنجیره‌های تامین و صنایع مرتبط رایزنی کردند.

وزرای خارجه عمان و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و در راس آن تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری دریانوردی در تنگه هرمز پرداختند.

 

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