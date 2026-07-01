منابع العربیه: توافق اولیه برای آزادسازی ۳ میلیارد دلار به ایران حاصل شده است

به گزارش ایلنا، العربیه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که ایران شرط گذاشته که با هر پیشرفتی در مذاکرات، ۳ میلیارد دلار از دارایی‌هایش آزاد شود.

این در حالی است که منابع العربیه گزارش دادند توافق اولیه برای آزادسازی ۳ میلیارد دلار به ایران حاصل شده است.

العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن همچنان در دوحه ادامه دارد.

این گزارش افزود که بر اساس طرح جدید ارائه‌شده از سوی عمان، درباره تنگه هرمز گفت‌وگوهایی در جریان است.

العربیه افزود که هیئت‌های مذاکره‌کننده برای رایزنی درباره پیشنهاد عمان در خصوص تنگه هرمز، به کشورهای خود بازخواهند گشت.

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