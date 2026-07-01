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آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد

آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد
کد خبر : 1807223
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یک منبع امنیتی از وقوع آتش‌سوزی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک منبع امنیتی از وقوع آتش‌سوزی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد.

یک منبع امنیتی از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مناطق پوشیده از علف هرز و مملو از ضایعات در اطراف فرودگاه بین‌المللی بغداد خبر داد.

تیم‌های دفاع مدتی به محل حادثه اعزام شدند و توانستند این آتش‌سوزی را مهار کنند.

تاکنون جزئیاتی درباره تلفات مالی و جانی احتمالی در پی این آتش‌سوزی ارائه نشده است.

 

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