آیزنکوت:
ادعاهای هستهای نتانیاهو درباره ایران برای ترساندن مردم است
رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، نخست وزیر رژیم را به جعل ادعاهای هستهای درباره ایران برای ترساندن ساکنان اراضی اشغالی متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «گادی آیزنکوت»، فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزیسیون، امروز -چهارشنبه- «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم را به جعل ادعاهایی مبنی بر داشتن سلاح هستهای توسط ایران برای ترساندن ساکنان ارارضی اشغالی متهم کرد.
روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که آیزنکوت این اظهارات را در کنفرانسی در مرکز اراضی اشغالی بیان کرد و گفت سخنان اخیر نتانیاهو در مورد قابلیتهای هستهای ایران نادرست است.
این روزنامه به نقل آیزنکوت، که رئیس حزب «یاشار» نیز هست، گزارش داد: «نتانیاهو حرفهای غیر قابل قبول زد. ایران هیچ بمب هستهای نداشت. او واقعیت را جعل میکند تا مردم اسرائیل را بترساند».
این روزنامه اعلام کرد که اشاره آیزنکوت به اظهارات نتانیاهو در مصاحبه روز سهشنبه با کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی است که در آن نخستوزیر رژیم مدعی شده بود: «من دو بار وارد( جنگ عیله) ایران شدم تا ما را از نابودی توسط بمبهای اتمی که در دست آنها بود، نجات دهم».
آیزنکوت که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بود، روز سهشنبه اعلام کرد که قصد دارد برای نخستوزیری نامزد شود.