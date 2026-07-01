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مرگ ۲ تن در جریان جشن‌های جام جهانی در مکزیک

مرگ ۲ تن در جریان جشن‌های جام جهانی در مکزیک
کد خبر : 1807191
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در جریان جشن‌های جام جهانی در مکزیک، دو نفر بر اثر خفگی جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات بهداشتی در مکزیک در ساعات اولیه امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که در ازدحام هوادران در خیابان‌های مکزیکوسیتی در جریان جشن‌ها جام جهانی، دو نفر بر اثر خفگی جان باختند.

بر اساس اعلام مقامات بهداشتی، پس از دریافت اقدامات احیای پیشرفته، مرگ یک مرد ۴۴ ساله و یک زن ۱۹ ساله بر اثر خفگی تایید شده است.

بر اساس گزارش، این حادثه در خیابان‌های هامبورگو و لنکستر، در نزدیکی بنای یادبود فرشته استقلال، جایی که هزاران هوادار فوتبال برای جشن پیروزی ۲-۰ مکزیک بر اکوادور در مرحله یک‌چهارم نهایی جمع شده بودند، رخ داد.

 

 

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