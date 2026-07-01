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زلنسکی:

به پالایشگاه نفت و تاسیسات دفاعی روسیه حمله کردیم

به پالایشگاه نفت و تاسیسات دفاعی روسیه حمله کردیم
کد خبر : 1807177
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رئیس جمهور اوکراین از هدف قرار دادن یک پالایشگاه نفت و تاسیسات نظامی-صنعتی روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که کی‌یف به یک پالایشگاه نفت در منطقه باشقیرستان روسیه و یک تاسیسات صنایع دفاعی در منطقه پنزا حمله کرده است.

زلنسکی در بیانیه‌ای در تلگرام گفت: «پالایشگاه نفت اوفا، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روان‌کننده‌های روسیه که بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر  از خط مقدم فاصله دارد، در حمله شبانه مورد اصابت قرار گرفته است».

وی همچنین اعلام کرد که اوکراین به یک تاسیسات نظامی-صنعتی که در تولید قطعات موشک در منطقه پنزای روسیه فعالیت دارد، حمله کرده است.

 رسانه‌های اوکراینی نیز با استناد به منابعی در سرویس امنیتی اوکراین، گزارش دادند که این آژانس به پایگاه هوایی نظامی ساکی در کریمه، یکی از فرودگاه‌های نظامی اصلی روسیه در این شبه جزیره، حمله کرده است.

روسیه تاکنون در مورد ادعاهای اوکراین در مورد پالایشگاه نفت اوفا یا پایگاه هوایی ساکی در کریمه اظهار نظر نکرد.

 

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