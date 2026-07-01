۲ کشته در آتشسوزی جنگلی در شمال یونان
آتشسوزی در شمال یونان دو کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو نفر پس از آتشسوزی در شمال یونان کشته شدند.
آتشنشانی اعلام کرد که دو نفر پس از آتشسوزی جنگلی که خانهای را در یک شهرک جنگلی در شمال این کشور سوزاند، جان باختند.
رسانههای محلی گزارش دادند که آتشسوزی بعدازظهر سهشنبه در بوتهزار رخ داد و با وزش بادهای شدید، به سرعت گسترش یافت و خانهای را در نزدیکی روستای لیتی، در حدود ۲۵ کیلومتری شهر «تسالونیکی» در شمال یونان، در بر گرفت.
آتشنشانی اعلام کرد که هنگام خاموش کردن آتش، جسد یک مرد را در نزدیکی خانه پیدا کرده و جسد دومی را در داخل خانه پیدا شد و زنی با سوختگی از همان منطقه نجات داده شد.
مقامات از ساکنان خواسته بودند که شهرک را تخلیه کنند.