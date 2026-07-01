رویترز:
مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر در جریان است
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که مذاکرات فنی غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در دوحه در جریان است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبر گزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مذاکرات فنی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان در حال انجام است.
این منبع همچنین گفت که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا زمینه مذاکرات فنی امروز را بدون مشارکت در جلسات فراهم کنند.