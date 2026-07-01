مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر در جریان است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبر گزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مذاکرات فنی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان در حال انجام است.

این منبع همچنین گفت که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا با نخست وزیر قطر دیدار کردند تا زمینه مذاکرات فنی امروز را بدون مشارکت در جلسات فراهم کنند.

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