بازداشت ۵ فلسطینی به دست نیروهای اشغالگر در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیست، در جریان یورش به رام‌الله در کرانه باختری اشغالی، پنج فلسطینی از جمله یک زن را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که سربازان به در غرب رام‌الله یورش برده و محمد عبدالکریم سرور ۵۵ ساله، شکری محمود الخواجه ۵۸ ساله، یوسف علی سرور ۴۶ ساله و موسی عبدالکریم سرور ۵۸ ساله را پس از تفتیش خانه‌هایشان بازداشت کردند.

طبق گزارش‌ها، سربازان همچنین صلاح الخواجه ۵۸ ساله را برای مدت کوتاهی بازداشت کردند. او پس از دریافت احضاریه برای بازجویی از سوی اطلاعات رژیم صهیونیستی آزاد شد.

وفا در گزارش خود افزود که نیروهای صهیونیست همچنین جمیله داهو را پس از یورش به خانه‌اش بازداشت کردند».

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