به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌ها امروز -چهارشنبه- گزارش دادند که سه نفر در آتش‌سوزی یک ساختمان آپارتمانی در شهر «مونشاو» در غرب آلمان جان باختند.

آتش‌سوزی همچنین به یک مرکز گروه امداد کاتولیک کاریتاس که بزرگسالان دارای معلولیت ذهنی و چند معلولیتی در آن زندگی می‌کنند، سرایت کرد.

سخنگوی این گروه به روزنامه بیلد گفت که این ساختمان‌ها نزدیک به یکدیگر قرار دارند.

به گفته پلیس، هنوز مشخص نیست که قربانیان از کدام ساختمان بوده‌اند.

پلیس همچنین اعلام کرد که چندین نفر دیگر نیز به دلیل استنشاق دود، مصدوم شده‌اند و در حال حاضر تحت معاینه هستند. تعداد دقیق مصدومان هنوز مشخص نشده است.

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