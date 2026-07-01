نمایش قدرت و تعهد ترکیه پیش از نشست رهبران ناتو

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ترکیه در حال اجرای اقدامات امنیتی گسترده‌ای برای اجلاس آتی ناتو است، ده‌ها هزار پلیس را مستقر کرده و پدافند هوایی را در حالت آماده‌باش قرار داده است، در حالی که تجمعات عمومی را ممنوع کرده و محدودیت‌های بحث‌برانگیزی را در مورد آزادی بیان و تجمع اعمال می‌کند.

این اقدامات نه تنها برای حفاظت از اجلاس، بلکه برای نمایش قدرت و تاکید بر تعهد به ناتو است، حتی اگر اغلب به عنوان یک کشور منزوی در درون آن به تصویر کشیده شود.

ترکیه همچنین از یک فرودگاه ویژه جدید که قبلا یک فرودگاه نظامی بوده، به طور خاص برای میزبانی از رهبران ناتو رونمایی کرده است.

انتظار می‌رود در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه، رهبران هر ۳۲ کشور عضو ناتو، از جمله «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، که تهدیدهای او برای خروج از ناتو و کاهش سطح نیروهای آمریکایی، آینده این اتحاد را با عدم قطعیت مواجه کرده است، در پایتخت ترکیه گرد حضور یابند.

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