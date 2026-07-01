به گزارش ایلنا به نقل ا‌ز روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین تحرکات نظامی خود در جنوب لبنان، حومه شهرک «بیت یاحون» و جاده مواصلاتی «کونین» به «بنت‌جبیل» را هدف حملات توپخانه‌ای و آتشبارهای سنگین قرار داد.

فرماندهی ارتش اسرائیل حملات توپخانه‌ای شدیدی را علیه حومه شهرک «بیت یاحون» واقع در منطقه بنت‌جبیل به اجرا گذاشت به گونه ای که این حملات با آتشباری و تیراندازی گسترده و پیاپی سلاح‌های سنگین در طول مسیر جاده‌ای شهرک «کونین» به سمت شهر بنت‌جبیل همراه بود.

بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای اسرائیلی شب گذشته نیز اقدامات تخریبی خود را در این منطقه تشدید کردند و چندین واحد مسکونی را در حدفاصل منطقه «بیت یاحون – حداثا» به طور کامل منفجر و ویران کردند.

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