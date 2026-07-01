سیبیاس گزارش داد:
چندین نفر پس از زلزله در ونزوئلا هنوز زیر آوار زنده هستند
شبکه سیبیاس گزارش داد که چندین نفر پس از زلزله در ونزوئلا هنوز زیر آوار زنده هستند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه تلویزیونی سیبیاس نیوز به نقل از امدادگران آمریکایی که در کاراکاس هستند گزارش داد که پرسنل اورژانس همچنان در حال یافتن بازماندگانی هستند که پس از زلزله در ونزوئلا در زیر آوار گرفتار شدهاند.
این شبکه گزارش داد: «در یک مورد خاص، امدادگران شش روز است که در تلاشند تا هرنان گیل فلورس ۴۴ ساله را که در زمان زلزله در پارکینگ زیرزمینی یک ساختمان ۱۰ طبقه بود، نجات دهند. او در آنجا به عنوان نگهبان امنیتی کار میکرد و از آن زمان تاکنون در غرفه امنیتی خود باقی مانده است. این مرد آسیبی ندیده و از امدادگران آب دریافت میکند، اما پاکسازی آوار به دلیل ترس از ریزش احتمالی تخته سنگها به کندی پیش میرود».
سیبیاس همچنین به نقل از مقامات محلی گزارش داد که تقریبا ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از زیر آوار نجات یافتهاند در حالیکه ۵۱ هزار نفر دیگیر هنوز مفقود هستند.