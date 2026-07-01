اعلام حمایت چین از حفظ روند مذاکرات بین ایالات متحده و ایران

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین، حمایت کشورش از حفظ روند مذاکرات بین ایالات متحده و ایران را تأیید کرد و خواستار توافق جامع بین دو کشور شد که برای کشورهای منطقه قابل قبول باشد.

اظهارات وانگ یی در جریان دیدارش با همتای سعودی خود، شاهزاده «فیصل بن فرحان»، در پکن مطرح شد، جایی که دو طرف در مورد تحولات وضعیت بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کردند.

طی این دیدار طرف چینی بر اولویت حفاظت از یادداشت تفاهم موجود، حفظ روند مذاکرات و دستیابی سریع به توافق جامعی که برای طرف‌های ذی‌نفع، کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی قابل قبول باشد، تأکید کرد.

وانگ تأکید کرد که آتش‌بس فعلی همچنان شکننده است، زیرا مذاکره بهتر از جنگ و گفت‌وگو بهتر از رویارویی است. او از آغاز مذاکرات ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آمادگی کشورش را برای همکاری با عربستان سعودی برای کمک به کاهش تنش و دستیابی به صلح و ثبات در منطقه ابراز داشت.

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