خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مودی:

با رئیس‌جمهور ایران درباره تحولات غرب آسیا گفت‌وگو کردم

با رئیس‌جمهور ایران درباره تحولات غرب آسیا گفت‌وگو کردم
کد خبر : 1806972
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر هند اعلام کرد که با رئیس‌جمهور ایران در رابطه با تحولات اخیر غرب آسیا گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت که با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در رابطه با تحولات اخیر منطقه‌ای غرب آسیا گفت‌وگو کرده است.

مودی در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس گفت که از پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند و ابراز امیدواری کرد که تلاس‌های مداوم، مجر با صلح پایدار در منطقه شود.

وی افزود که در این گفت‌وگو، بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهانی تاکید کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی