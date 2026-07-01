به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت که با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در رابطه با تحولات اخیر منطقه‌ای غرب آسیا گفت‌وگو کرده است.

مودی در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس گفت که از پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا استقبال می‌کند و ابراز امیدواری کرد که تلاس‌های مداوم، مجر با صلح پایدار در منطقه شود.

وی افزود که در این گفت‌وگو، بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهانی تاکید کرده است.

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