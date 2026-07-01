مودی:
با رئیسجمهور ایران درباره تحولات غرب آسیا گفتوگو کردم
نخست وزیر هند اعلام کرد که با رئیسجمهور ایران در رابطه با تحولات اخیر غرب آسیا گفتوگو کرده است.
به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت که با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در رابطه با تحولات اخیر منطقهای غرب آسیا گفتوگو کرده است.
مودی در بیانیهای در پلتفرم ایکس گفت که از پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا استقبال میکند و ابراز امیدواری کرد که تلاسهای مداوم، مجر با صلح پایدار در منطقه شود.
وی افزود که در این گفتوگو، بر اهمیت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برای هند و جهانی تاکید کرده است.