به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپروپتروفسک در جنوب شرقی اوکراین، امروز -چهارشنبه- در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که روسیه شبانه به پنج جایگاه سوخت حمله کرده که در جریان آن‌ها یک زن کشته شده است.

وی گفت که سه نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

روسیه، مرتبا جایگاه‌های سوخت اوکراین را هدف قرار می‌داد، اما این حملات اخیرا تشدید شده است و مقامات اوکراینی در مناطق خط مقدم یعنی، زاپروژیا، سومی، خارکوف و دنیپروپتروفسک تقریبا هر روز این حملات گزارش را می‌دهند.

اولکساندر پروکودین، فرماندار منطقه خرسون نیز روز چهارشنبه به طور جداگانه اعلام کرد که ،حمله پهپادی به یک اتوبوس مسافربری در این شهر دو کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت.

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