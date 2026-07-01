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عبور ۱۰ کشتی تایلندی از تنگه هرمز

عبور ۱۰ کشتی تایلندی از تنگه هرمز
کد خبر : 1806963
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تایلند اعلام کرد که ۱۰ کشتی متعلق به این کشور از تنگه هرمز خارج شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تایلند اعلام کرد که ۱۰ کشتی متعلق به این کشور از تنگه هرمز خارج شده‌اند. 

وزارت امور خارجه تایلند اعلام کرد که ۱۰ کشتی از ۱۱ کشتی با پرچم تایلند و کشتی‌های اجاره‌ای توسط اپراتورهای تایلندی که از اواخر فوریه در تنگه هرمز سرگردان بوده‌اند، به سلامت از این آبراه عبور کرده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که یک کشتی به نام «هاتایا ناری»، در حالی که منتظر بارگیری محموله است، در منطقه باقی مانده و انتظار می‌رود در اسرع وقت حرکت خود را آغاز کند. 

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