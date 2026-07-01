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مسکو:‌

ناتو در حال گسترش مرزهای نظامی خود به سوی روسیه است

ناتو در حال گسترش مرزهای نظامی خود به سوی روسیه است
کد خبر : 1806956
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یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت که ناتو در حال گسترش مرزهای نظامی خود به سوی این کشور است.

یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت که ناتو در حال گسترش مرزهای نظامی خود به سوی این کشور است.  

‌مدیر دپارتمان امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که دامنه رزمایش‌های ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه در حال افزایش است و سناریوهای تهاجمی به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی گفت: «رشد دامنه رزمایش‌های ناتو، به ویژه در نزدیکی مرزهای روسیه، و افزایش استفاده از سناریوهای تهاجمی در آنها قابل توجه است.»

 

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