بازداشت ۳۹ تن در ترکیه به اتهام عضویت در داعش
مقامات امنیتی ترکیه در استانبول ۳۹ نفر را که مظنون به عضویت در گروه داعش بودند، دستگیر و به جمعآوری کمکهای مالی برای این سازمان متهم کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مقامات امنیتی ترکیه در استانبول ۳۹ نفر را که مظنون به عضویت در گروه داعش بودند، دستگیر و به جمعآوری کمکهای مالی برای این سازمان متهم کردند.
این عملیات با هماهنگی مشترک بین دفتر تحقیقات جرایم تروریستی دادستانی عمومی استانبول و ادارات مبارزه با تروریسم و اطلاعات اداره امنیت شهر، به عنوان بخشی از تلاشهای مداوم برای متلاشی کردن و کشف فعالیتهای پنهان این سازمان افراطی انجام شد.
نیروهای امنیتی پس از صدور حکم قضایی از سوی دادستانی عمومی برای دستگیری ۴۲ مظنون، از جمله دو مسجد بدون مجوز، حملات همزمانی را به ۴۳ مکان مورد نظر در استانبول آغاز کردند که منجر به دستگیری ۳۹ مظنون شد.