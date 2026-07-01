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رایزنی نخست‌وزیر قطر با فرستادگان ترامپ درباره ایران و لبنان

رایزنی نخست‌وزیر قطر با فرستادگان ترامپ درباره ایران و لبنان
کد خبر : 1806913
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نخست‌وزیر قطر در دیدار با دو فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، آخرین تحولات مذاکرات تهران و واشنگتن و روند آتش‌بس در لبنان را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، وزارت خارجه قطر اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، با استیو ویتکاف، و جرد کوشنر، دو فرستاده ویژه دونالد ترامپ دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف در این نشست آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا در چارچوب «یادداشت تفاهم» و همچنین راه‌های تقویت امنیت و ثبات منطقه از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی را بررسی کردند.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت آتش‌بس در لبنان مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تثبیت این توافق برای حفظ وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان تأکید شد.

نخست‌وزیر قطر با تأکید بر ادامه نقش میانجی‌گرانه دوحه، اعلام کرد کشورش از همه مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع و پایدار حمایت می‌کند.

در مقابل، ویتکاف و کوشنر نیز از نقش قطر در تسهیل مذاکرات قدردانی کرده و بر تداوم مسیر دیپلماسی تأکید کردند.

این دیدار در حالی انجام شد که وزارت خارجه قطر پیش‌تر اعلام کرده بود سفر دو مقام آمریکایی به دوحه صرفا برای رایزنی با میانجی‌ها انجام شده و هیچ دیدار مستقیم یا در سطح عالی میان ایران و آمریکا در برنامه نیست.

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