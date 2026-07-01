اسرائیل زمان خروج از دو روستای مرزی لبنان را عقب انداخت
رسانه رسمی رژیم صهیونیستی از تعویق خروج نیروهای این رژیم از دو روستای مرزی در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد اختلاف بر سر سازوکار نظارت بر اجرای آتشبس، مانع اجرای برنامه عقبنشینی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، شامگاه سهشنبه گزارش داد که ارتش اسرائیل برخلاف برنامهریزیهای قبلی، فعلا از دو روستای «زوتار» و «بیرون» در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دلیل این تعویق، نهایی نشدن توافق میان طرفهای ذیربط درباره سازوکار مشترک نظارت بر اجرای آتشبس است؛ سازوکاری که قرار است با مشارکت ارتش لبنان، ارتش اسرائیل و آمریکا فعالیت کند.
رسانه صهیونیستی مدعی است در قالب این طرح، یک مرکز فرماندهی مشترک برای هماهنگی امنیتی ایجاد خواهد شد و آمریکا نیز نقش هماهنگکننده و ناظر را بر عهده میگیرد و هدف از این سازوکار، نظارت بر اجرای آتشبس و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حزبالله است.
این منبع همچنین مدعی شد واشنگتن بر فهرست افراد حاضر در این سازوکار نظارت خواهد داشت تا از انتقال اطلاعات امنیتی به حزبالله جلوگیری شود؛ موضوعی که به ادعای این رسانه، یکی از دلایل ناکامی سازوکار مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است.
منابع امنیتی به این منبع عبری گفتهاند که در حال حاضر زمان مشخصی برای خروج نیروهای اسرائیلی تعیین نشده، اما اصل عقبنشینی همچنان پابرجاست و پس از فراهم شدن شرایط لازم انجام خواهد شد.
این منابع همچنین مدعی شدند تلآویو خروج نیروهای خود را به اقدام عملی ارتش لبنان علیه حزبالله و اجرای کامل تعهدات امنیتی مندرج در توافق آتشبس مشروط کرده است.