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کیم در پیامی به شی: روابط با چین را بیش از پیش تقویت می‌کنیم

کیم در پیامی به شی: روابط با چین را بیش از پیش تقویت می‌کنیم
کد خبر : 1806910
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رهبر کره‌شمالی در پیامی به رئیس‌جمهور چین، بر عزم پیونگ‌یانگ برای گسترش روابط راهبردی با پکن تأکید کرد و دیدار اخیر خود با شی جین‌پینگ را نقطه عطفی در تعمیق روابط دو کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، امروز- چهارشنبه- در پیامی به شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، بر تداوم تقویت روابط میان پیونگ‌یانگ و پکن تأکید کرد و دیدار اخیر دو رهبر در پایتخت کره‌شمالی را «رویدادی تاریخی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی (KCNA)، کیم در پیام تبریک خود به مناسبت یکصد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، توسعه مستمر روابط با پکن را «موضعی ثابت و تغییرناپذیر» برای دولت و حزب حاکم کره شمالی دانست.

وی در این پیام تصریح کرد: «توسعه مستمر روابط تاریخی و ریشه‌دار دوستی میان کره‌شمالی و چین که بر پایه ارزش‌های مشترک سوسیالیستی استوار است، سیاستی ثابت برای حزب و دولت ما محسوب می‌شود.»

رهبر کره‌شمالی همچنین دیدار اخیر خود با شی جین‌پینگ در پیونگ‌یانگ را «مناسبتی تاریخی» برای تعمیق دوستی و اعتماد متقابل میان دو کشور خواند و گفت دو طرف بار دیگر بر اراده قاطع خود برای ارتقای روابط سنتی دوجانبه تأکید کرده‌اند.

کیم با اعلام آمادگی کشورش برای همکاری نزدیک‌تر با چین، توسعه روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه را «سرمایه‌ای مشترک برای ملت‌های دو کشور» توصیف کرد.

این پیام چند هفته پس از سفر کم‌سابقه شی جین‌پینگ به پیونگ‌یانگ منتشر می‌شود؛ سفری که در جریان آن دو رهبر بر گسترش روابط دوجانبه، از جمله همکاری‌های رو‌به‌گسترش نظامی کره شمالی با روسیه، تأکید کرده بودند.

انتهای پیام/
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