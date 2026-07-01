به گزارش ایلنا، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه مدعی شد که با وجود تکذیب رسمی تهران، مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا درباره یک توافق احتمالی همچنان در جریان است.

ونس در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: «آنچه برای من هم جالب و هم ناامیدکننده است این است که ایرانی‌ها می‌گویند هیچ گفت‌وگوی صلحی وجود ندارد، در حالی که مذاکرات فنی میان دو طرف درباره یک توافق در حال انجام است.»

وی در ادامه، موضع ایران را «تاکتیک مذاکره فارسی» توصیف کرد و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که در صورت موفقیت مذاکرات، ایران باید به‌طور کامل از هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند و افزود واشنگتن، صرف‌نظر از نتیجه گفت‌وگوها، خود را در «موقعیت بسیار مناسبی» می‌بیند.

ونس با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا به تهران هشدار داده است که در صورت هدف قرار دادن کشتی‌ها، با پاسخ واشنگتن روبه‌رو خواهد شد. او همچنین ادعا کرد طی دو هفته گذشته ایران هیچ کشتی‌ای را هدف قرار نداده و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز نیز بدون اختلال ادامه داشته است.

وی در ادامه مدعی شد اگر تهران خواسته‌های آمریکا را نپذیرد، برنامه هسته‌ای ایران «ویران» و توان نظامی این کشور «تضعیف» خواهد شد و دولت آمریکا در صورت شکست دیپلماسی، گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد.

به گفته ونس، ترامپ از تیم خود خواسته روند مذاکرات با ایران را از نزدیک دنبال کنند و واشنگتن برای سناریوهای مختلف آمادگی دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به بازار انرژی مدعی شد بازار جهانی نفت پس از تنش‌های اخیر منطقه‌ای در حال بازگشت به ثبات است و انتقال نفت از تنگه هرمز بدون مشکل ادامه دارد.

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