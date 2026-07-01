به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نشستی با پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، گزینه‌های ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را بررسی کرده است.

این روزنامه به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی نوشت که محور اصلی این نشست، بررسی این موضوع بوده است که آیا واشنگتن باید مذاکرات با ایران را متوقف کرده و بار دیگر حملات گسترده را آغاز کند؛ اقدامی که برخی از مقام‌های آمریکایی از آن با عنوان «تکمیل مأموریت» یاد کرده‌اند.

فرصت بیشتر برای دیپلماسی

به گفته این منابع، ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته و به مشاورانش گفته است دور تازه‌ای از حملات گسترده می‌تواند روند دیپلماسی را مختل کرده و شانس واشنگتن برای محدود کردن یا برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهد.

همچنین، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که ترامپ مخالفتی با عبور مذاکرات از ضرب‌الاجل ۱۸ اوت برای دستیابی به توافق هسته‌ای ندارد و آماده است فرصت بیشتری در اختیار گفت‌وگوها قرار دهد.

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا در شرایط کنونی با انجام حملات محدود در صورت نقض «تفاهمات» از سوی ایران موافقت کرده است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، همین حملات محدود طی تعطیلات آخر هفته به درگیری‌های پراکنده انجامید و آتش‌بس شکننده‌ای را که دو هفته پیش برقرار شده بود، تحت تأثیر قرار داد.

این روزنامه تأکید کرده است که ارائه گزینه‌های نظامی از سوی پنتاگون به رئیس‌جمهور در صورت احتمال بروز درگیری، روالی معمول در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا به شمار می‌رود و ترامپ نیز به‌طور منظم نشست‌هایی رسمی و غیررسمی درباره ایران برگزار می‌کند.

با این حال، به اعتقاد وال‌استریت ژورنال، رایزنی‌های اخیر نشان می‌دهد ترامپ همچنان به دنبال راهی برای خروج از بن‌بست در تعامل با تهران است و در عین حال، گزینه بازگشت به اقدام نظامی را نیز کنار نگذاشته است.

برخی از مقام‌های آمریکایی نیز اذعان کرده‌اند که ازسرگیری جنگ می‌تواند به منزله اعتراف ضمنی به شکست توافق هسته‌ای مورد حمایت دولت آمریکا باشد.

گزینه نظامی همچنان روی میز

ترامپ مدعی شده است مذاکرات با ایران روند مثبتی دارد، اما هم‌زمان تأکید کرده که در صورت شکست گفت‌وگوها، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند.

او هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «آن‌ها با هر آنچه من می‌خواهم موافقت می‌کنند و باید هم این کار را بکنند؛ در غیر این صورت، دوباره همان کاری را انجام خواهیم داد که لازم است.»

یکی از مقام‌های کاخ سفید نیز مدعی شد که ترامپ همواره دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و بهترین گزینه برای ایران، دستیابی به توافق با ایالات متحده است.

بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه وارد دوحه شدند تا دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم با ایران را از طریق میانجی‌ها دنبال کنند. همچنین قرار است کارشناسان فنی دو کشور نیز در روزهای آینده گفت‌وگوهای غیرمستقیمی برگزار کنند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد آمریکا و ایران، پس از توافق دو هفته پیش برای آغاز مذاکراتی ۶۰ روزه، اکنون وارد مرحله جدیدی از رایزنی‌ها شده‌اند.

اختلافات پابرجاست

به نوشته این روزنامه، یکی از مهم‌ترین اختلافات دو طرف، اصرار ایران بر دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است؛ رقمی که گفته می‌شود به میلیاردها دلار می‌رسد.

در مقابل، آمریکا مدعی است این آبراه بین‌المللی باید همانند گذشته برای عبور و مرور آزاد باشد. از سوی دیگر، تهران نیز همچنان بر مخالفت خود با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر برنامه هسته‌ای تأکید دارد؛ موضعی که با ادعاهای ترامپ درباره پذیرش این شروط از سوی ایران در تضاد است.

بررسی سناریوهای جایگزین

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داده است که آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها، یک خط ارتباط اضطراری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ایجاد کرده است.

برخی از مقام‌های آمریکایی این اقدام را نشانه‌ای از بهبود نسبی روابط میان دو کشور دانسته‌اند، هرچند گروهی دیگر معتقدند این روند همچنان در مراحل اولیه قرار دارد. یکی از مقام‌های کاخ سفید نیز تأیید کرده که این کانال ارتباطی فعال است و دو طرف از آن استفاده می‌کنند.

به نوشته این روزنامه، ادامه بن‌بست دیپلماتیک باعث شده ترامپ از مشاوران خود درباره گزینه‌های جایگزین نظرخواهی کند. در همین راستا، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز سناریوهای مختلف ازسرگیری حملات هوایی گسترده علیه اهداف نظامی ایران را به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند.

با این حال، برخی مقام‌های آمریکایی می‌گویند ترامپ تاکنون چندین بار، با وجود تهدیدهای شدید علیه ایران، از جمله مطرح کردن حملات گسترده یا حتی ایده تصرف جزیره خارک به‌عنوان مرکز صادرات نفت ایران، در نهایت از اجرای این گزینه‌ها صرف‌نظر کرده و بار دیگر به مسیر مذاکرات بازگشته است.

ترامپ نیز پیش‌تر به مشاوران خود گفته بود: «اگر بخواهیم، بمباران کار بسیار آسانی است. اگر دو یا سه هفته دیگر به بمباران ادامه دهیم، چیزی از آن‌ها باقی نمی‌ماند و تنگه برای ماه‌ها بسته خواهد شد. در آن صورت افراد زیادی کشته می‌شوند. چه کسی چنین چیزی را می‌خواهد؟ من نمی‌خواهم. رسیدن به توافق، از بمباران قدرتمندتر است.»

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