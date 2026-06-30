«دیگر فقط پیکرها را پیدا خواهیم کرد»؛ پایان عملیات نجات بازماندگان زلزله ونزوئلا
با فروکش کردن امیدها برای یافتن بازماندگان زلزله دوقلوی ونزوئلا، تیمهای امداد و نجات اکوادور و آمریکا به عملیات جستوجو در مناطق آسیبدیده پایان دادند؛ فرمانده یکی از این تیمها گفت: «از این پس، تنها پیکر قربانیان را پیدا خواهیم کرد.»
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، با گذشت چند روز از وقوع زلزله دوقلوی مرگبار در ونزوئلا، امیدها برای یافتن بازماندگان زیر آوار به حداقل رسیده است. تیمهای امداد و نجات که روزها برای نجات افراد گرفتار تلاش کردند، اکنون میگویند شانس زنده ماندن محبوسشدگان بسیار اندک است.
تیمهای امدادی اکوادور و آمریکا بامداد سهشنبه به عملیات جستوجو در شهر ماکوتو در ایالت لا گوایرا، که بیشترین خسارت را از زلزله دیده است، پایان دادند. این تصمیم پس از بیش از ۴۰ ساعت تلاش بیوقفه برای نجات مادری و سه فرزندش که زیر آوار یک ساختمان ۹ طبقه گرفتار بودند، گرفته شد؛ تلاشی که سرانجام بینتیجه ماند.
فرمانده تیم امدادی اکوادور، گفت: «به نظر میرسد دیگر دیر شده و از این پس تنها پیکر قربانیان را پیدا خواهیم کرد.»
او افزود: «با وجود برداشتن چندین لایه بتنی از ساختمان، متاسفانه نتوانستیم به این چهار نفر برسیم.»
برآوردهای ناسا نشان میدهد دو زمینلرزه ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری که ۲۴ ژوئن با فاصلهای چندثانیهای رخ دادند، به حدود ۵۹ هزار ساختمان خسارت کلی یا جزئی وارد کردهاند؛ میزان ویرانی به حدی است که از تصاویر ماهوارهای نیز بهخوبی قابل مشاهده است.
در همین حال، شماری از ساکنان مناطق آسیبدیده میگویند نیروهای امدادی به همه ساختمانهای فروریخته دسترسی نداشتهاند و در بسیاری از نقاط، اعضای خانواده و همسایهها با امکانات محدود خود برای نجات افراد گرفتار یا بیرون آوردن جانباختگان وارد عمل شدهاند.
دولت موقت ونزوئلا اعلام کرده است تاکنون دستکم هزار و ۷۵۰ نفر در این زلزله جان خود را از دست دادهاند، هزاران نفر زخمی شدهاند و حدود ۱۶ هزار نفر نیز بیخانمان هستند.
در مقابل، یک وبسایت نزدیک به مخالفان دولت شمار مفقودان را حدود ۴۳ هزار نفر اعلام کرده است؛ در حالی که سازمان ملل برآورد میکند نزدیک به ۵۰ هزار نفر همچنان مفقود هستند.
سفارت آمریکا در کاراکاس نیز از ارسال ۸۹ تن کمکهای امدادی به ونزوئلا خبر داد و اعلام کرد یک بیمارستان صحرایی بهزودی برای ارائه خدمات درمانی به زلزلهزدگان راهاندازی خواهد شد.
هشدار درباره شیوع بیماریها
همزمان، سازمان جهانی بهداشت نسبت به خطر شیوع بیماریهای واگیردار در مناطق زلزلهزده هشدار داده و اعلام کرده است که مراکز درمانی ونزوئلا با فشاری فراتر از ظرفیت خود روبهرو هستند.
کریستیان لیندمایر، سخنگوی این سازمان، گفت اختلال در خدمات درمانی، آسیب به شبکه آب و فاضلاب و جابهجایی گسترده جمعیت، خطر شیوع بیماریهایی مانند سرخک، دیفتری، سیاهسرفه، تب زرد و مالاریا را افزایش داده است.
به گفته او، بر اساس گزارش دولت موقت ونزوئلا، ۳۸ بیمارستان در جریان زلزله آسیب دیدهاند. ارزیابیهای اولیه نیز نشان میدهد سه بیمارستان در وضعیت بحرانی قرار دارند، شش مرکز درمانی تنها بهصورت محدود فعالیت میکنند و سایر مراکز نیز با وجود ادامه خدمات، زیر فشار شدید ناشی از افزایش شمار مصدومان قرار گرفتهاند.
لیندمایر همچنین از ازدحام بیماران، افزایش صف انتظار برای عملهای جراحی، کمبود امکانات، فشار سنگین بر کادر درمان و اختلال در فعالیت پزشکی قانونی و سردخانهها بهعنوان مهمترین چالشهای نظام سلامت ونزوئلا پس از این فاجعه یاد کرد.