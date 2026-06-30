اوباما در انتقاد از ترامپ: خروج از برجام، پرونده هستهای ایران را پیچیدهتر کرد
باراک اوباما با انتقاد از سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، خروج آمریکا از برجام را عامل تشدید بحران هستهای دانست و مدعی شد این تصمیم نهتنها برنامه هستهای تهران را مهار نکرد، بلکه ایران را به گسترش ظرفیتهای هستهای سوق داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، باراک اوباما، رئیسجمهور اسبق آمریکا، با انتقاد شدید از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال پرونده هستهای ایران، تأکید کرد که خروج واشنگتن از توافق هستهای، نهتنها به حل مسئله کمکی نکرد، بلکه باعث شد این پرونده بار دیگر وارد مرحلهای پیچیدهتر شود.
اوباما اظهار داشت توافقی که پیشتر با ایران حاصل شده بود، از حمایت گسترده جامعه بینالمللی برخوردار بود و حتی ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز بر کارآمدی آن در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، در ازای اعمال محدودیتهای مشخص بر برنامه هستهای تهران، تأکید داشت.
وی افزود که تصمیم دولت ترامپ برای خروج از این توافق، در عمل ایران را به سمت گسترش توانمندیهای هستهای سوق داد و روند مهار این برنامه را با چالشهای جدی مواجه کرد.
رئیسجمهور پیشین آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که تغییر مسیر سیاست خارجی واشنگتن، تنها هزینههای سیاسی در پی نداشت، بلکه طی سالهای گذشته بار مالی و نظامی سنگینی را نیز بر آمریکا تحمیل کرد و حتی به تلفات انسانی انجامید. به گفته او، اکنون پرونده هستهای ایران نهتنها به نقطه آغاز بازگشته، بلکه از گذشته نیز پیچیدهتر شده است.
اوباما با اشاره به اینکه در چارچوب توافق پیشین، بازه زمانی ۶۰ روزهای برای پیشبرد راهحلهای مرتبط با این پرونده در نظر گرفته شده بود، از نبود برنامهای روشن برای مدیریت تحولات کنونی انتقاد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر، دونالد ترامپ حملات لفظی خود علیه باراک اوباما و جو بایدن را درباره سیاستهای ایران تشدید کرده است.
ترامپ در دفاع از اقدامات نظامی و ابتکارات دیپلماتیک اخیر خود، تلاش کرده توافق مدنظرش با ایران را موفقتر از توافق سال ۲۰۱۵ معرفی کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شده است که سیاستهای دولتهای دموکرات، با آزادسازی منابع مالی و اعطای امتیازهای گسترده به ایران، زمینه افزایش نفوذ منطقهای و توسعه برنامههای نظامی و هستهای این کشور را فراهم کرده است.