خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه از تصرف سه شهرک در دونتسک و زاپوریژیا خبر داد

روسیه از تصرف سه شهرک در دونتسک و زاپوریژیا خبر داد
کد خبر : 1806834
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل سه شهرک در مناطق دونتسک و زاپوریژیا را در دست گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه، امروز- سه‌شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهرک «مالینوفکا» در منطقه دونتسک و دو شهرک «ریفنی» و «لیسنوی» در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، یگان‌های گروه عملیاتی «جنوب» ارتش روسیه پس از انجام عملیات تهاجمی، شهرک مالینوفکا را به کنترل خود درآوردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد نیروهای این کشور با هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین در چندین محور در دونتسک، حدود ۱۷۵ نظامی اوکراینی را از پای درآورده و شماری خودرو زرهی، توپخانه صحرایی و یک سامانه پرتاب موشک را منهدم کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که یگان‌های گروه عملیاتی «شرق» با پیشروی در عمق خطوط دفاعی اوکراین، کنترل شهرک‌های ریفنی و لیسنوی در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفته‌اند.

به ادعای وزارت دفاع روسیه، این نیروها همچنین مواضع و تجهیزات ارتش اوکراین را در چندین منطقه از استان دنیپروپتروفسک هدف قرار داده و شماری از یگان‌های اوکراینی را عقب رانده‌اند.

مسکو مدعی است در این محور نیز ارتش اوکراین حدود ۴۴۵ نیروی نظامی، تعدادی خودروی رزمی و چند قبضه توپ صحرایی را از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور هفت بمب هدایت‌شونده و ۸۰۶ فروند پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده‌اند. همچنین ناوگان دریای سیاه روسیه نیز هفت شناور بدون سرنشین اوکراینی را منهدم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی