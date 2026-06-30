روسیه از تصرف سه شهرک در دونتسک و زاپوریژیا خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل سه شهرک در مناطق دونتسک و زاپوریژیا را در دست گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه، امروز- سهشنبه- در بیانیهای اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهرک «مالینوفکا» در منطقه دونتسک و دو شهرک «ریفنی» و «لیسنوی» در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، یگانهای گروه عملیاتی «جنوب» ارتش روسیه پس از انجام عملیات تهاجمی، شهرک مالینوفکا را به کنترل خود درآوردند.
وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد نیروهای این کشور با هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین در چندین محور در دونتسک، حدود ۱۷۵ نظامی اوکراینی را از پای درآورده و شماری خودرو زرهی، توپخانه صحرایی و یک سامانه پرتاب موشک را منهدم کردهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که یگانهای گروه عملیاتی «شرق» با پیشروی در عمق خطوط دفاعی اوکراین، کنترل شهرکهای ریفنی و لیسنوی در منطقه زاپوریژیا را به دست گرفتهاند.
به ادعای وزارت دفاع روسیه، این نیروها همچنین مواضع و تجهیزات ارتش اوکراین را در چندین منطقه از استان دنیپروپتروفسک هدف قرار داده و شماری از یگانهای اوکراینی را عقب راندهاند.
مسکو مدعی است در این محور نیز ارتش اوکراین حدود ۴۴۵ نیروی نظامی، تعدادی خودروی رزمی و چند قبضه توپ صحرایی را از دست داده است.
وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور هفت بمب هدایتشونده و ۸۰۶ فروند پهپاد را رهگیری و سرنگون کردهاند. همچنین ناوگان دریای سیاه روسیه نیز هفت شناور بدون سرنشین اوکراینی را منهدم کرده است.